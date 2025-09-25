သာသာနာ့ ရွှေမြို့တော် ကွမ်း မြို့ရှိ တော်လှန်ရေး နှင့် နိုင်ငံကာကွယ်ရေး ဥယျာဉ်ပြတိုက် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သာသာနာ့ ရွှေမြို့တော် ကွမ်း မြို့ရှိ တော်လှန်ရေး နှင့် နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဥယျာဉ်ပြတိုက် သည် အသက်ဝင်ပြီး တက်ကြွသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤ နေရာ တွင် ထူးခြားသော ရှုမြင်မှုနှင့်အတူ၊ အီရန်နှင့်အီရတ် ၈ နှစ်တာ စစ် ကာလအတွင်းရှိ စွန့်ဦးတတ်မှု နှင့် တင်း ကြပ် ခံနိုင်မှုတို့၏ တန်ဖိုးများကို ယနေ့ခေတ်သစ်မျိုးဆက်များ နားလည် သဘောပေါက် လွယ်အောင် အနု ပညာ ဆန်ဆန် ပြ ပေးထားသည့် နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အီရန် နှင့် အီရတ် စစ် တွင် အီရတ် ၏ နောက်မှ ကြိုးကိုင်ခဲ့ သူများ မှာ အမေရိကန် နှင့် ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ် နိုင်ငံများသာ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမေရိကန် ၊ အနောက်နိုင်ငံများ နှင့် အစ္စလာမ် ရန်သူများ အထူး သဖြင့် အစ္စရေး တို့သည် မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံ အချင်းချင်း မွတ်စလင်မ် များ အချင်း ချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မည်ကို အထူးကြောက်လန့်ပြီး မလိုလားကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတွက်အမြဲ အကွက်ဆင်၊ ရန်တိုက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။
၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၉:၂၈
News ID: 1731152
