ပါလက်စတိုင်း ထောက်ခံသူ များသည် ပြင်သစ် နှင့် အိုင်ယာလန်တွင် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို အကြီးအကျယ် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများအား ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ခံအားပေး သည့် လှိုင်းလုံးကြီးပြီးနောက် ပြင်သစ် နိုင်ငံ ပါရီ မြို့ နှင့် အိုင်ယာလန်ရှိ ရာနှင့်ချီသော တော်လှန်ရေးသမားများသည် ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရ၏ ရာဇ ၀တ်မှုများ ကို ရှုတ်ချကာ “အစ္စရေး လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု အဆုံးသတ်ရမည်” နှင့် “အသား အရောင်ခွဲခြား ရေးအစိုးရကို ချည်နှောင်” စသည့် ကြွေးကြော်သံများဖြင့် ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။

၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၂၁:၅၄
