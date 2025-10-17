ကျဲဟ်လ်အခ်သရာန် တွင် ပြုလုပ်သည့် ဟဇရသ် မူစာယေမိုဗရကအ် (အ.စ) ၏ ဝဖါးသ် မဂျ်လစ် ၏ ပုံရိပ်များ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ သာသနာ့ ရွှေမြို့ တော် ရှိ ကျဲဟ်လ်အခ်သရာန် တွင် ဟဇရသ် မူစာယေမိုဗရကအ် (အ.စ) ၏ ဝဖါးသ် မဂျ်လစ်ကို အူရ်ဒူ စကားပြော သာသနာ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား များ (မောင်လာနာများ ၊ အာလေမဟ်များ ) မှ ကျင်းပခဲ့သည့် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟဇရသ် မူစာယေမိုဗရကအ် (အ.စ) အေမာမ် ဂျဝါဒ် (အ.စ) ၏ ဒုတိယမြောက် သားတော် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၃:၀၂
