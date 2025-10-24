အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ပြီးနောက် ဂါဇာဈေးများ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာသည့် ပုံရိပ်များ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက် ဇီယွန်ဝါဒီ စစ်တပ် ရုပ်သိမ်းခြင်း နှင့်အတူ ဂါဇာမြို့ရှိ အယ်လ်ဂျာလာအ် ဒေသရှိ ဈေးများသည် ပြန်လည်အသက်ဝင်လာပြီး လူများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပဋိပက္ခများနှင့် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ဈေးများသို့ အချိန် ကြာမြင့်စွာ တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့သော ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံသားများသည် ယခုအခါ ဤဈေးဝယ်စင်တာများ ပြန် လည် ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်း များကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးပေးခြင်းသို့ ပြောင်းလဲလာကြပါတယ်။
၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၄၆
News ID: 1742265
Your Comment