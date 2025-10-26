  1. Home
၁၂ ရက်တာ စစ်ပွဲတွင် ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသူ များ၏ မိသားစုများ ၊ ကွမ်း မြို့ရှိ တရားရေးအရာရှိများ သည် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ နှင့်တွေ့ဆုံ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အကြမ်းဖက် အစ္စရေး နှင့် ၁၂ ရက်တာ စစ်ပွဲတွင် ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသူ များ၏ မိသားစုများ ၊ ကွမ်း မြို့ရှိ တရားရေးအရာရှိများ သည် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ နှင့်တွေ့ဆုံ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ နှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြပါတယ်။

၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၀၁:၄၈
News ID: 1743163

