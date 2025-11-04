အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) နှင့် ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာတော် နှစ်ခု အကြား နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူများ ၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Pho
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ်ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) နှင့် ဟဇရသ် အဘာစ် (အ.စ) ရောင်ဇာတော် နှစ်ခု အကြား နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူများ ၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။ ဤအခမ်းအနား တွင် အီရတ်ပြည်နယ် ၁၄ ခုမှ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ ၅၀၀၀ ကျော်နှင့်အတူ ကူဝိတ်၊ အိုမန်၊ ဘာရိန်း၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အီရန်၊ ပါကစ္စတန်နှင့် လက်ဘနွန် အပါအဝင် အာရပ်နှင့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံ ၇ နိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ ၂၃၁ ဦး ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၉:၂၂
