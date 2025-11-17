  1. Home
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရှီအဟ်မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ချုပ်မှညောင်လေးပင်မြို့ရှိမိသားစုအေမာမ်ဘာရာတွင် သခင်မကြီး ဇဲဟ်ရာ(စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ် မဂျ်လစ် ပြုလုပ်။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သည့် ညောင်လေးပင် မြို့ ၏ မိသားစု အေမာမ်ဘာရာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရှီအဟ် မွတ်စလင်မ် အဖွဲ့ချုပ် မှ သခင်မကြီး ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ် မဂျ်လစ် ပြုလုပ် ခဲ့ကြပါတယ်။ Photos Credit - The All Myanmar Shia Muslim Organization

၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၁:၀၇
News ID: 1751440

