ပါကစ္စတန် မွတ်စလင်မ် ညီညွတ်ရေးကောင်စီ ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌသည် အဗ်နာ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာန သို့လာ ရောက် ကြည့်ရှု ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန်မွတ်စလင်ညီညွတ်ရေးကောင်စီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.I ဆယက်ဒ် အဲဟ်မဒ် အစ်က်ဗါလ် ရဇဝီ သည် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အဗ်နာ နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနသို့ လာရောက် ကြည့်ရှု ခဲ့ပြီး အဗ်နာသတင်း ထောက်များနှင့် အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ပါကစ္စတန်ရှိ ရှီအဟ် များ၏ အခြေအနေနှင့် နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် မှုများအကြောင်း မေးခွန်းများကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၆:၄၅
News ID: 1752474
