အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် ဇက်ဇကီက သတင်းထောက်များအားနိုင်ဂျီးရီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ကွဲပြားမှုကို လှုံ့ဆော်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပေးမိန့်ကြား ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ Ariwa အွန်လိုင်းသတင်းထောက်များဖိုရမ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အဘူဂျာမြို့ရှိ အာယာသွလ္လာဟ် ရှိက်ခ် ဇက်ဇကီ ၏ နေအိမ် သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဖိုရမ်၏ ရည်မှန်းချက်များကို ရှိက်ခ်ထံ တင်ပြခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက် အကြံဉာဏ်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ ရှိက်ခ် မှ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေရာတွင် သတိထားရန် အရေးကြီးကြောင်းနှင့် ဖြန့်ဝေသည့်အရာများသည် ဘာသာရေးအယောင်ဆောင်၍ ကွဲပြားမှု သို့မဟုတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် မငြိမ်မသက်မှုများကို ဖြစ်စေသည့် သတင်းအချက်အလက်များ မဖြစ်အောင် ပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၂:၀၃
News ID: 1752582
