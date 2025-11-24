ရရှ်သ်မြို့ တွင် ရှက်ဗ်ဗေ ရှဟာဒသ် ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ အတွက် အဇါဒါရီ ပြုလုပ် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အီရန် နိုင်ငံ ရရှ်သ် မြို့ ရှိ ကွတ်ဒ်စ် ဗလီတွင် ရှက်ဗ်ဗေ ရှဟာဒသ် ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ အတွက် နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ က အဇါဒါရီ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဤအဇါဒါရီ တွင် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ မှ တရားရေအေး တိုက်ကျွေးခဲ့ ပါတယ်။ ဤအဇါဒါရီ တွင် ရှစ်နှစ်ကြာ သန့်ရှင်းသော ကာကွယ်မှု (အီရန်၊အီရတ်စစ်ပွဲ) တွင်ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသည့် အမည်မသိ အာဇာနည်တစ်ဦး၏အလောင်းကိုလည်း ဒဖ်နာမှုမပြုခင် အလျင် ထားရှိခဲ့ကြပါတယ်။
၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၃:၅၆
