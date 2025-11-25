အမည်မသိ အာဇာနည်ခုနစ်ဦး၏ ဈာပန အခမ်းအနား ကွမ်းမြို့ တွင် သခင်မကြီး ဖွာတွေမဟ် (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ်အချိန်အခါ တွင် ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရှစ်နှစ်ကြာ သန့်ရှင်းသော ကာကွယ်မှု (အီရန်၊အီရတ်စစ်ပွဲ) တွင်ရှဟီးဒ် ဖြစ်သွားသည့် အမည်မသိ အာဇာနည်ခုနစ်ဦး၏ ဈာပန အခမ်းအနား ကွမ်းမြို့ တွင် သခင်မကြီး ဖွာတွေမဟ် (စ.အ) ၏ ရှဟာဒသ်အချိန်အခါ ဖြစ်သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၄ရက်နေ့ ၂၀၂၅ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ကွမ်းမြို့သူ၊မြို့သားများ အရာရှိများနှင့် အာဇာနည်များ ၏ မိသားစုများ တက်ရောက်ခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်။
၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၃:၅၄
