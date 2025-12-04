ကွမ်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများ အဖွဲ့သည် အဗ်နာ သတင်း ဌာန သို့ လာရောက် ကြည့်ရှု ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ကွမ်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းသား ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေး စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ ဝင်များ၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့များ နှင့် အမျိုးသားများ အဖွဲ့များ ပါဝင်သည့် ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အဗ်နာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတင်းဌာန ၏ ကဏ္ဍအသီးသီးသို့ တနင်္လာနေ့ မွန်းလွဲပိုင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်) တွင် သီးခြားအကြိမ် နှစ်ကြိမ် ခွဲ၍ လာရောက် ကြည့်ရှု ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းသားပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများသည် သတင်းနှင့် မီဒီယာအကြောင်းအရာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုပ်ငန်း စဉ်များ နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လာရောက် ကြောင်း သိရပါတယ်။
