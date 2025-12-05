မိမိ တို့၏ မရ်ဟွန်မ်များ အတွက် ဤကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိသည့် ဘာသာရေးစာအုပ်များထုတ်တွေ ခြင်းဖြင့် အီဆာလေ ဆဝါးဗ် ပြုသင့် ပါတယ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မိမိ တို့၏ မရ်ဟွန်မ်များ အတွက် ဤကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိသည့် စာအုပ်များထုတ်တွေ ပြီးလက်ဆောင် ပေး ခြင်းဖြင့် အီဆာလေ ဆဝါးဗ် ပြုသင့် ပါတယ်။ အကြောင်း မှာ ဤစာအုပ်များတွင် အလ္လာဟ် ၊ ရစူလ် (ဆွ) နှင့် အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ အမည် တော်များရှိနေသ၍ ၊ ဖတ်ရွတ်သူများ ရှိနေသ၍ ကျင့်သုံးနေသူများ ရှိနေသ ၍ ရည်းစူးထားသည့် မရ်ဟွန်မ် (သို့) မရ်ဟွန်မဟ် အတွက် ဆဝါးဗ် ရရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ မွတ်စလင်မ် အများစု ဖြစ်သည့် ရှီအဟ်ဖြစ်စေ စွန်နီ ဖြစ်စေတို့သည့် မိမိတို့၏ ဂျမာအသ်ဝင်များ အတွက် ခန္ဓကိုယ် အတွက် လိုအပ်သည့် အဟာရ (ပမာအားဖြင့် ဒန်ပေါက် ၊ ထမင်း စသည် များ ) လှူဒါန်း ကြပြီး ရှုဟ် (နာမ် ) အတွက် အဟာရ ဖြစ်သည့် အဖိုးတန် စာအုပ်စာပေများ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေး စာအုပ်စာပေ များကို လှူဒါန်းဖို့ မေ့နေကြပြီး ၊စိတ်မဝင်စား ကြသည်ကို ဝမ်းနည်းဖွယ် တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ Photos Credit - Hajeema Thin Thin
