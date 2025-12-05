စဟန်ဒ် ၂၀၂၅ ပူးတွဲ အကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန် ရေးလေ့ကျင့်ခန်း ပုံရိပ်များ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ စဟန်ဒ် ၂၀၂၅ ပူးတွဲအကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၃ရက်နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့ အထိ ပြုလုပ်လေ့ကျင့်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ် မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များမှ လက်ခံကျင်းပပြီး အရှေ့အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ် ရှိ ရှာဘက်စတာမြို့ တွင် နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ပူးပေါင်း၍ စဟန်ဒ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဒေသ ဆိုင်ရာ စစ်ဘက်နှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် ၁၈ ဦး ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၂:၀၅
News ID: 1758016
Your Comment