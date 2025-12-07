အာယာသွလ္လာဟ် ယဇ်ဒီ အောက်မေ့ဖွယ် အမျိုးသား ညီလာခံ အဖွဲ့ဝင်များ သည် အာယာ သွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ နှင့် တွေ့ဆုံ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ "အစ္စလာမ်လှုပ်ရှားမှု၏ ရှေ့ဆောင်များ၏ ဒါရိုက်တာ၊ အာယာသွလ္လာဟ် မိုဟမ္မဒ် ယဇ်ဒီ " ဟု အမည် ပေး ထားသော အာယာသွလ္လာဟ် ယဇ်ဒီ အောက်မေ့ဖွယ် အမျိုးသားညီလာခံအဖွဲ့ဝင်များသည် ယနေ့စနေနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် (၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ရက်နေ့ ) တွင် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၉:၄၉
