နိုင်ငံတော် ၏ အခွင့်အရေးများ နှင့် တရားဝင်လွတ်လပ်ခွင့်များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ဉာဏပညာစနစ် တွင် နိုင်ငံတော်၏ အခွင့်အရေးများနှင့် တရားဝင်လွတ်လပ်ခွင့်များဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ညီလာခံကို ယနေ့နံနက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (၂၀၂၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၃ ရက်) တွင် အီရန်အသံလွှင့်ဌာန၏ နိုင်ငံတကာညီလာခံစင်တာ၌ အီရန် သမ္မတ ဒေါက်တာ မတ်စ်အူဒ် ဘေဇစ်ရှ် ဂီယန်း ၏ ရှေ့မှောက်တွင် ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၆:၀၈
News ID: 1758729
Your Comment