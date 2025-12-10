အီရန် နှင့် အရှေ့အာရှအကြား ဘာသာစကား၊ ဘာသာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံ တကာ ညီလာခံ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်နှင့် အရှေ့အာရှအကြား ဘာသာစကား၊ ဘာသာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာညီလာခံကို ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ညီလာခံ မှတ်တမ်း စာအုပ်ကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ကွမ်းမြို့ ရှိ ဘာသာစကား၊ စာပေနှင့် ဒဿနိကဗေဒဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ပညာရေး တက္ကသိုလ် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် အကောင်းဆုံးလက်ရာများ၏ စာရေးဆရာများကို လည်း ဆုများ ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၃:၄၇
