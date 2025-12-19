ကွမ်းမြို့တော် ရှိ မတ်စ်ဂျစ်ဒ် အအ်ဇန်းမ် တွင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဂိုလ်ဗိုင်းဂါနီ (ရ.ဟ) အတွက် နှစ်ပတ်လည် မဂျ်လစ် ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဟာဂျ် ဆယက်ဒ် မိုဟမ္မဒ် ရေဇာ မူစဝီ ဂိုလ်ဗိုင်းဂါနီ (ရ.ဟ) အလ္လာဟ့် အမိန့်ခံယူသည့် ၃၂ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် မဂျ်လစ် တစ်ခု အား အီရန်နိုင်ငံ ၏ သာသနာ့ ရွှေမြို့တော် ကွမ်း ရှိ ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမအ် (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် ပရဝဏ် အတွင်း ရှိ မတ်စ်ဂျစ်ဒ် အအ်ဇန်းမ် တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိုလမာ ၊ သာသနာ့ကျောင်းသားများ နှင့် အလွှာအစုံမှ မိုအ်မင်များ တက်ရောက်နေရာယူခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၁၄:၂၂
News ID: 1763582
