လူနေမှုပုံစံ၊ ရှီအဟ်များ၏ အခြေအနေကို နားလည်ခြင်း နှင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ မဂျ်မအ် သုတေသန လုပ်ငန်း ၏ ရလဒ် ၅၀ ကို ပြသခြင်း (၁) ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ လူနေမှုပုံစံ၊ ရှီအဟ်များ၏ အခြေအနေကို နားလည်ခြင်း နှင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဆိုင်ရာ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) သုတေသနလုပ်ငန်း ၏ ရလဒ် ၅၀ ကို ပြသခြင်း ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် တွင် ကွမ်းမြို့ရှိ မဂျ်မအ် ၏ ခန်းမ တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သုတေသနလုပ်ငန်း ၏ ရလဒ် ၅၀ မှာ ဘာသာစကား ပေါင်း ၈ ခု နှင့် ဖြစ်ပြီး ဤနယ်ပယ်ရှိ ထိပ်တန်း သုတေသီများကိုလည်း ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၂၁:၅၅
News ID: 1764558
