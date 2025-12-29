ဟာ့ဂ်ျ ကာစင်မ် အတွေးအခေါ်ပေါ် အခြေခံသည့် သံတမန်ရေး နှင့် ခုခံတော်လှန်ရေး မှုဆိုင်ရာ ညီလာခံ ကျင်းပ ။ ။ Photos

ဟာ့ဂ်ျ ကာစင်မ် အတွေးအခေါ်ပေါ် အခြေခံသည့် သံတမန်ရေး နှင့် ခုခံတော်လှန်ရေး မှုဆိုင်ရာ ညီလာခံ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဟာ့ဂ်ျ ကာစင်မ် အတွေးအခေါ်ပေါ် အခြေခံသည့် သံတမန်ရေး နှင့် ခုခံမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံကို ယနေ့ တနင်္လာနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ် တွင် အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေးဌာန၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤညီလာခံ အား အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ ၊ အဆင့်မြင့် နိုင်ငံရေးအရာရှိများ၊ အတွေးအခေါ်သုတေသနဌာနမှ ပညာရှင်များနှင့် တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များ ပါဝင်တက်ရောက်နေရာယူခဲ့ကြပါတယ်။
