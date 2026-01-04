  1. Home
အမီးရိုလ်မိုအ်မေနီးန်မောင်လာအလီ(အ.စ)မွေးနေ့ရက်မြတ်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ်အစ္စလာမ်မီရှဟီးဒ်များ၏မိသားစုဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ဇန်နဝါရီလ ၃ရက်နေ့ တွင် အီရန် နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် တီဟီရန် မြို့ ရှိ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အေမာမ် ဘာရာ တွင် အမီးရိုလ်မိုအ်မေနီးန် မောင်လာအလီ (အ.စ) မွေးနေ့ ရက်မြတ် အထိမ်းအမှတ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န် ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ သည် အာဇာနည် (ရှဟီးဒ်) ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ရှဟီးဒ် ဆိုလိုင်းမါနီ (ရ.ဟ) နှင့် ၎င်း ၏ အပေါင်းအပါ ရှဟီးဒ်များ၏ မိသားစုနှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး အရေးကြီး မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။

