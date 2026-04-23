« အီရန်နိုင်ငံအတွက် စွန့်လွှတ်အစေတေးခံ မိန်းကလေးများ » ၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ သောကြာနေ့ ညနေ (ဧပြီ ၁၇ရက်နေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် ) တွင် တီဟီရန် မြို့တော်၏ စိတ်အားထက်သန်ပြီး သစ္စာရှိသော မိန်းကလေးများ တက်ရောက်သည့် « အီရန်နိုင်ငံအတွက် စွန့်လွှတ်အစေတေးခံ မိန်းကလေးများ » ၏ ကြီးမားသော စုဝေးပွဲ နှင့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား ကို တီဟီရန် မြို့တော် ရှိ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ရင်ပြင်မှ ဟဇရသ် ဝလီယေအဆ်ရ် (အ.ဂျ) လမ်းဆုံအထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၆ - ၁၂:၀၀
