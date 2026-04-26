ကွမ်းမြို့၌ « အီရန်နိုင်ငံအတွက် စွန့်လွှတ်အစေတေးခံ မိန်းကလေးများ » စုဝေးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် ဖွာတွေမဟ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏မွေးနေ့ရက်မြတ်မင်္ဂလာ နှင့် ဒဲဟ်ဟေကေရာမသ် အချိန်အခါပြီးနောက် အထူးသဖြင့် သမီးလေးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကွမ်းမြို့ နယ် ဗစီးဂျ်အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့သည် ဗယာန်းမ်ဗရ်ရေအအ်ဇန်းမ် (ဆွ) လမ်းမကြီး မှ မတ်စ်ဂျစ်ဒ် ဂျန်မ်ကရာန် အထိ « အီရန်နိုင်ငံအတွက် စွန့်လွှတ်အစေတေးခံ မိန်းကလေးများ » စုဝေးပွဲ အခမ်းအနားအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၆ - ၁၅:၃၀
