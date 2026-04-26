ရူဒ်ပါရ် မြို့၏ ညစဥ် လူထုစုဝေးပွဲ တွင် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ မှ မိန့်ခွန်း မိန့်ကြား ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဂီးလာန် ပြည်နယ် ရူဒ်ပါရ် ခရိုင်၏ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးကို ထောက်ခံသည့် ပြည်သူလူထု သည် ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ နှင့် အမျိုးသားကြံ့ကြံ့ခံ ခုခံရေး အတွက် ၅၂ ရက်မြောက် ည စုဝေးထောက်ခံပွဲ ၊ ညာသံပေးပွဲ တွင် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ မဂျ်လစ်စေခေဘ်ရေဂန်နေရဲဟ်ဗရီ (မဂျ်လစ်စေခိုဘ်ရ်ဂန်နေရဲဟ်ဗရီ) တွင် ဂီးလာန် ပြည်သူ လူထု ကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြစ်သည့် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ တက်ရောက် မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း နိုင်ငံတစ်ဝန်းအနှံ့တွင် ဤကဲ့သို့ စုဝေးထောက်ခံ ၊ညာသံပေးပွဲ ကို ညတိုင်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်စုဝေးပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၆ - ၁၅:၄၀
News ID: 1806628
