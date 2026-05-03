ခူဇစ်စတန်ပြည်နယ်၏ ဝလီယေဖကီးဟ် ၏ ကိုယ်စားလှယ် သည် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကုန်းနှင့်ရေ ၏ မည်သည့် နေရာတွင် မဆို ရှိနေမည် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်နိုင်ငံ ခူဇစ်စတန်ပြည်နယ် ၏ အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်၏ ကိုယ်စားလှယ်တော် ဟွတ်ဂျ် ဂျသိုလ် အစ္စလာမ် ဝလ်မွတ်စ်လေမီးန် မူစဝီ ဖရ်ဒ် သည် အနောက်မှတောင်အထိ ပြည်နယ်၏ ကုန်းနှင့်ရေ နယ်နိမိတ်များ ကို စောင့်ကြပ် နေသော တပ်ဖွဲ့များထံ တက်ရောက်စဉ် အင်အားကြီးမားသော လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူ ဤရဲရင့် သော အမျိုးသားများ၏ ခိုင်မာသော ရပ်တည်မှုနှင့် ဇွဲလုံ့လကို အစ္စလာမ်စနစ်၏ ဂုဏ်သိက္ခာအဖြစ် ယူဆပြီး ၎င်းတို့အပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၃ မေ ၂၀၂၆ - ၂၀:၂၁
News ID: 1809452
