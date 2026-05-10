ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရှဟီးဒ် ဆယက်ဒ်မဂျီးဒ်ခါဒမီ ၏ ရက် ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပ / ရှီးရာဇ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရှဟီးဒ် ဆယက်ဒ်မဂျီးဒ်ခါဒမီ (အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ ထောက်လှမ်း ရေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ) ၏ အာဇာနည်အဖြစ် ကွယ်လွန်ခြင်း ရက် ၄၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို မေလ ၆ရက် နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် တွင် ရှီးရာဇ် မြို့ ၌ လေးစားအပ်ပါသော တပ်မတော်အကြီးအကဲများ ၊ ရှဟီးဒ် ၏ မိသားစုဝင် များ ရှေ့မှောက်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု အများအပြား လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၀ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
