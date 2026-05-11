သူဗ်အာဂါဂျ်မြို့ မှာ ဆန္ဒပြသူများ စိတ်အားထက်သန်စွာ စုဝေးခဲ့ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ၇၁ ကြိမ်မြောက် ဆန္ဒပြပွဲညမှာ သူဗ်အာဂါဂျ်မြို့ မှာ မြို့သူမြို့သားတွေဟာ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ ကို ထောက်ခံကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး အသက်ပေးသွားတဲ့ ပြပုဂ္ဂိုလ် ခေါင်းဆောင်ကြီး ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် နှင့် လက်ရှိ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ အပေါ် မိမိတို့၏ ကတိကဝတ်များ ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူများ ဟာ မွေးရပ်မြေအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နှင့် အီရန် မြေမှာ အုပ်ထိန်းသူနဲ့ ပဋိညာဉ်ကို ထပ်မံဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။
၁၁ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၅
