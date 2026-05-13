အာယာသွလ္လာဟ် ရှက်ဗ်ဗေဇင်ဒါရ် နှင့် မဂျ်မအ်အေဂျဟာနီအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ)၏ အထွေထွေ အတွင်းရေး မှူးချုပ် တွေ့ဆုံ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အာယာသွလ္လာဟ် မိုဟမ္မဒ် မဲဒီ ရှက်ဗ်ဗေဇင်ဒါရ် (ဂါးဒီယန်ကောင်စီ၏ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဓမ္မသတ် ပညာရှင် များ အဖွဲ့ဝင်) သည် ကွမ်းမြို့ရှိ မဂျ်မအ်အေဂျဟာနီအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ)သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့၏ ပြပွဲ ကို လည်ပတ်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ နှင့် တွေ့ဆုံကာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
၁၃ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၃
