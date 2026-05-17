ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ဖခင်အကြောင်း အမှတ်တရစာအုပ် အာရဗီဘာသာပြန် « ဟီကာ ယတ် အဆ်ဆယက်ဒ် » မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပ (၁) ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ က မိမိ ဖခင်၏ ဘဝအကြောင်း ပြောပြထားသည့် အမှတ်တရများကို အဓိကထား ရေးသားထားသော « ရေဝါယသ်အာဂါ » စာအုပ်၏ အာရဗီဘာသာပြန်« ဟီကာ ယတ် အဆ်ဆယက်ဒ် » ကို မေလ ၁၄ ရက်နေ့ ကြာသပတေး နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် တွင် တီဟီရန်မြို့၌ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့သည့် နေရာ တွင် မိတ်ဆက် ပွဲ အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားတွင် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး အာရပ်ဧည့်သည်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၈ မေ ၂၀၂၆ - ၀၀:၀၀
News ID: 1815616
