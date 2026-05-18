ဘာရိန်း၊ကူဝိတ်နှင့်ယူအေအီးရှိမောင်လာအလီ(အ.စ)၏ရှီအဟ်များအားကာကွယ်ရေးအတွက်ကွမ်းရှိဟောင်ဇေအေလ်မီယေ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စုဝေးပွဲကျင်းပ ။ ။။ ။ Photos

ဘာရိန်း၊ကူဝိတ်နှင့်ယူအေအီးရှိမောင်လာအလီ(အ.စ)၏ရှီအဟ်များအားကာကွယ်ရေးအတွက်ကွမ်းရှိဟောင်ဇေအေလ်မီယေ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စုဝေးပွဲကျင်းပ ။ ။။ ။
အဗ်နာ ။ ။ ကွမ်း ရှိ ဟောင်ဇေအေလ်မီယေ မှ ကြီးမှူး၍ ဘာရိန်း၊ ကူဝိတ် နှင့် ယူအေအီ ရှိ အမီးရိုလ်မိုအ်မေနီးန် အေမာမ် အလီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ် ) ၏ ရှီအဟများ အား ကာကွယ်ရေးအတွက် ဟဇရသ် မအ်စူမဟ် (စ.အ) ၏ရောင်ဇာတော် မြတ် ၌ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စုဝေးပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စုဝေးပွဲတွင် အာယာသွလ္လာဟ် အရာကီ နှင့် ကွမ်း ရှိ ဟစ်ဇဘိုလာ ၏ ကိုယ်စားလှယ် ရှိက်ခ် မိုအီးန် ဒကီးက် တို့က မိန့်ခွန်းများပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
၁၈ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၀
News ID: 1816091
