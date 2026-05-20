နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အား အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနား နှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အာဇာနည်များ၏ နှစ်နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပ ။ ။ Photosအယာ
အဗ်နာ ။ ။ နိုင်ငံတော်၏ ကြီးကျယ်သောခေါင်းဆောင် အာဇာနည် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ နှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ အကြီးတန်းတပ်မှူးများအား အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနား အပြင် ပြည်သူ့သမ္မတ ဒေါက်တာ အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် အီဗရာဟင်းမ် ရအီစီ နှစ်နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို အင်္ဂါနေ့ (မေလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၂၆ခုနှစ် ) တွင် ကွမ်းမြို့ရှိ ဖေက်ဟီ အအေမဟ်အသွ်ဟာရ် (အ.စ) စင်တာ၏ စုဝေးခန်းမတွင် အာဇာနည်များ နှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၏ မိသားစုများနှင့် ပြည်သူ့ အလွှာ အသီးသီး မှ တက်ရောက် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၂၀ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၄၆
