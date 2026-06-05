အာယာသွလ္လာဟ် ဗဲဟ်ဂျသ် (ရ.ဟ) အမည်နှင့် အေမာမ်ဘာရာ အသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ရရှ်မြို့ တွင် ကျင်းပ ၊ အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ တက်ရောက်။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်နိုင်ငံ ရရှ် မြို့ တွင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဗဲဟ်ဂျသ် (ရ.ဟ) အမည်ရှိ အေမာမ် ဘာရာ အသစ် တစ်ခု ၏ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကို မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နှင့် မဂျ်လစ်စေခေဘ်ရေဂန်နေရဲဟ်ဗရီ (မဂျ်လစ်စေခိုဘ်ရ်ဂန်နေရဲဟ်ဗရီ) တွင် ဂီးလာန် ပြည်သူ လူထု ကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြစ် သည့် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၅ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၅:၂၀
News ID: 1822731
Your Comment