ကရ်ဗလာ တွင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ ၏ ဈာပနအခမ်း အနား ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် မိုဟမ္မဒ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ ၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို ကရ်ဗလာ မြို့ရှိ အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) နှင့် ဟဖရသ် အဘာစ် (အ.စ) တို့၏ သန့်ရှင်းသော ရောင်ဇာတော်များ တွင် အစိုးရ အရာရှိများ ၊ ပညာရှင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာယာသွလ္လာဟ် ကြီး ၏ မိတ်ဆွေများနှင့် နောက်လိုက်များစွာနှင့် အီရတ်ပြည်သူများ ရှေ့မှောက် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၅ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၂
News ID: 1822911
Your Comment