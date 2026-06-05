ကာဇမိုင်း တွင် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ ၏ ဈာပနအခမ်း အနား ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ရှိက်ခ် မိုဟမ္မဒ် အစ်ဟာက် ဖယာဆ် နဂျဖီ ၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို ကာဇမိုင်း မြို့ရှိ အေမာမ် ကာဇင်းမ် (အ.စ) နှင့် အေမာမ် ဂျဝါဒ် (အ.စ) တို့၏ သန့်ရှင်းသော ရောင်ဇာတော် တွင် အစိုးရ အရာရှိများ ၊ ပညာရှင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာယာသွလ္လာဟ် ကြီး ၏ မိတ်ဆွေများနှင့် နောက်လိုက်များစွာနှင့် အီရတ်ပြည်သူများ ရှေ့မှောက် တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၅ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1822915
Your Comment