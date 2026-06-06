၁၉၈၀ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ) ကွယ်လွန်ခြင်း ၏ ပထမနှစ်ပတ်လည်နေ့မှ မထုတ်ပြန် ရသေးသည့် ဓာတ်ပုံများ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဇွန်လ တွင် အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံကို တည်ထောင်သူ အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ) ကွယ်လွန်ခြင်း၏ ပထမနှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ လူအုပ်ကြီးတစ်အုပ် ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဗေဟစ်ရှ် သေ ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗေဟစ်ရှ် သေ ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) တွင် အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ပို ဒဖ်နာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤဓာတ်ပုံ များကို IRNA မှ ပထမဆုံးအကြိမ် ထုတ်ပြန် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၆ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၆
News ID: 1823494
Your Comment