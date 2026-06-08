ရှာဟီးဒ်ဒေအွန်မသ် ညီလာခံ ကျင်းပ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အစ်သေဟတ်ဒ်ဒေအွန်မသ် ဖိုရမ်၊ ပါကစ္စတန်၊ ဆပ်ကူရ်၊ ဆင်းန်မှ ဦးဆောင်၍ " ရှာဟီးဒ်ဒေအွန်မသ် ညီလာခံ " ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။ ညီလာခံ တွင် ဂျာမီယာ အေမာမ် အလီရေဇာ (အ.စ)၊ ဂျလိုဂျီ၊ ခိုင်းရ်ပူရ် မီရ်စ် ၏ ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ အလာမဟ် အေနာယသ် ဟိုစိုင်းန် ရေဂျာအီ မှ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မိန့်ခွန်း တွင် အာဇာနည်များ၏ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု၊ နိုင်ငံတော်၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် အပြန်အလှန် ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၏ အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် လာဟိုး၊ မီနာရ် ပါကစ္စတန် တွင် ကျင်းပမည့် ရှာဟီးဒ်ဒေအွန်မသ် ညီလာခံတွင် ပါဝင်ရန် အီမာန် ယုံကြည်သူများအား အထူးဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
၈ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၂
News ID: 1824539
Your Comment