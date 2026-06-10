  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကရာချီမြို့အခြေစိုက် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံရုံး၏ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ သည် ခါကီ ကျေးရွာသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ ပါတယ်။ ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါက်တာ သွာလေဘီနီယာသည် ကျေးရွာရှိ ဂျအ်မေအ်ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော် နှင့် အေမာမ် ဘာရာ သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ဒေသခံ မိုအ်မေနီ (သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ ) နှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံ စကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။

၁၀ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1825575

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha