ကရာချီရှိ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုအကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ ခါကီကျေးရွာသို့ သွားရောက် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကရာချီမြို့အခြေစိုက် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံရုံး၏ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အကြံပေး ဒေါက်တာ စအီးဒ် သွာလေဘီနီယာ သည် ခါကီ ကျေးရွာသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ ပါတယ်။ ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါက်တာ သွာလေဘီနီယာသည် ကျေးရွာရှိ ဂျအ်မေအ်ဗလီ ဝတ်ကျောင်းတော် နှင့် အေမာမ် ဘာရာ သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ဒေသခံ မိုအ်မေနီ (သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ ) နှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံ စကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
၁၀ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၄
News ID: 1825575
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment