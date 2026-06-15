အေမာမ်အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် မြတ်တွင် ကျင်းပသည့် (၃) ကြိမ်မြောက် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏သာသနာပြုများ စုံညီအစည်းအဝေး ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မုဟရမ် လမြတ်သို့ ကူးပြောင်းတော့မည့် အချိန်အခါသမယတွင် (၃) ကြိမ်မြောက် မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ သာသနာပြုများ၏ စုံညီအစည်းအဝေးကို အေမာမ်အလီ (အ.စ) ရောင်ဇာတော် မြတ် တည်ရှိရာ နဂျာဖ်မြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ အဖွဲ့ချုပ်၏ မဂျ်မအ်အေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက် (သ) (အ.စ) ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အာယာသွလ္လာဟ် ရေဇာ ရမ်ဒွါန်နီ နှင့် အတူ ဘာသာရေး ပညာရှင်များ၊ အဆင့်မြင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ထင်ရှားကျော်ကြားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၅ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၅:၂၄
News ID: 1827470
Your Comment