နိုင်ရိုဘီတက္ကသိုလ်တွင် “တရားမျှတမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘာသာပေါင်းစုံညီလာခံ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်သံရုံး၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ ဒေါက်တာ မဲဟ်ဒီ ဗိုင်ကီသည် နိုင်ရိုဘီတက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပသော “တရားမျှတမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ အစ္စလာမ်နှင့် ခရစ်ယာန်ရှုထောင့်များ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဘာသာပေါင်းစုံ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ကာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ညီလာခံကို နိုင်ရိုဘီတက္ကသိုလ်နှင့် အီရန်နိုင်ငံ ကွမ်းမြို့ရှိ အစ္စလာမ်လေ့လာရေးဌာန (IIIS) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ပြီး ခေတ်ပြိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် တရားမျှတမှု၊ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ယူမှုတို့၏ မျှဝေထားသော တန်ဖိုးများကို ဆွေးနွေးဖလှယ်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရပါတယ်။
၂၀ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၄:၄၀
News ID: 1829476
Your Comment