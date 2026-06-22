အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) ၏ တော်လှန်ရေးသည် အစ္စလာမ်အသိုင်းအဝိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း ရှိတ်ခ် ယာကွတ်ဗ် ယာယာ ကတ်စီနာပြောကြား ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရှိတ်ခ်ဇက်ဇာကီ ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ကျင်းပသည့် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) အောက်မေ့ဖွယ် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း အခမ်းအနားတွင် ရှိတ်ခ် ယာကွတ်ဗ် ယာယာ ကတ်စီနာ က အေမာမ် ဟိုစိုင်းန် (အ.စ) သည် မိမိ ဘိုးတော် တမန်တော်မြတ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) ၏ ဘာသာရေးနှင့် အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်ရန် ထွက်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းမိန့် ကြားခဲ့ပြီး၊ မွတ်စလင်မ် အစ်ဗ်နေ အကီးလ် (အ.စ) အား ကူဖာသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ၎င်း၏ အနစ်နာခံမှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းဟောပြောခဲ့ပါတယ်။
၂၂ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၀၈:၅၄
News ID: 1830216
Your Comment