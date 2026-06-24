မုဟရမ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ကာဂီလ်၌ ဟဇရသ် အလီ အက္က်ဘဲရ် (အ.စ) အား အောက်မေ့ဖွယ် အဇါဒါရီ ကြီး ပြုလုပ် ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အေမာမ် ခိုမေနီ အောက်မေ့ဖွယ် ထရပ်စ် (IKMT) ကာဂီလ်၏ ဗစီးဂျ် ဂျေအေမာမ် ဌာန မှ ဟဇရသ် အလီ အက္က်ဘဲရ် (အ.စ) အား အောက်မေ့ဖွယ် အဇါဒါရီ ကြီး ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ဟဇရသ် အလီ အက္က်ဘဲရ် (အ.စ) ၏ ရှဟာဒသ် အတွက် ကြီးမားသော သစ္စာရှိမှုနှင့် လေးစားမှုဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်နှင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူ ရာပေါင်းများစွာသည် အဇါဒါရီ တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး တမန်တော် မြတ် (ဆွ) မြေးတော် အေမာမ် ဟိုစိုင်းန်(အ.စ) ၏ သားတော် ဖြစ်သူ ဟဇရသ် အလီ အက္က်ဘဲရ် (အ.စ) အား ဂါရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်။
၂၄ ဇွန် ၂၀၂၆ - ၁၄:၅၅
News ID: 1831060
Your Comment