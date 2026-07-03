ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ရုပ်ကလပ်တော် အား နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အေမာမ်ဘာရာ တီဟီရန် တွင်ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ ၏ ရုပ်ကလပ်တော် အတွက် နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်ပွဲ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) အေမာမ်ဘာရာ တီဟီရန် တွင် ကြာသပတေးနေ့ ညနေ (ဇူလိုင်၂ ရက်နေ့ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ) တွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၃:၀၂
News ID: 1834739
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment