အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကို ကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားကို သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်း (ဇူလိုင် ၃ရက်နေ့ ၊ ၂၀၂၆ခုနှစ် ) တွင် မဟဲရ်အာဗါဒ် လေဆိပ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိအရာရှိများက ဖိတ်ကြားထားသည့် တရားဝင်ဧည့်သည်တော်များနှင့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကို ကြိုဆို လက်ခံခဲ့ ကြပါတယ်။
၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၇:၄၀
News ID: 1836188
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment