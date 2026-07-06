  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. ဓာတ်ပုံ သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံ အစီရင်ခံစာ

အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကို ကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားကို သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်း (ဇူလိုင် ၃ရက်နေ့ ၊ ၂၀၂၆ခုနှစ် ) တွင် မဟဲရ်အာဗါဒ် လေဆိပ်၌ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားတွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိအရာရှိများက ဖိတ်ကြားထားသည့် တရားဝင်ဧည့်သည်တော်များနှင့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကို ကြိုဆို လက်ခံခဲ့ ကြပါတယ်။

၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၇:၄၀
News ID: 1836188

အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photosအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး အား ဂုဏ်ပြုရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ငံတကာကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ များ အား ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ ။ ။ Photos

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha