အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး အာဇာနည်အား နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပွဲ (၃) / တီဟီရန် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ နှင့် ၎င်း၏ မိသားစုဝင်များအား ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့ ၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ် (စနေနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် တီဟီရန်မြို့ရှိ မိုဆွလာ အေမာမ် ခိုမေနီ (ရ.ဟ) ရှိ ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူများ၏ ရှေ့မှောက်၌ စတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီး သည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူတို့၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အာဇာနည် အဖြစ် ကျဆုံးခဲ့ပြီး အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ရှဟာဒသ် ဂုဏ်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၂၀
News ID: 1837042
Your Comment