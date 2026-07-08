မိုဟစ်ဘန်နေအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ဂရုပ် မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော ဟိုစိုင်းန်နီမဂျ်လစ် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ မိုဟစ်ဘန်နေအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ)(အ.စ) ဂရုပ် (MOHIBBARN E AHLULBAYT GROUP) ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဟဇရသ်အဘာစ် (အ.စ)အာစ်သာနာ ၊ရန်ကုန် တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဟိုစိုင်းန်နီ မဂျ်လစ် တွင် ပါဝင်အားပေးခြင်းနှင့် လှူဒါန်း ပံ့ပိုးပေးကြသူများ အား ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ သာသနာ ရေးလုပ်ငန်း များ ဆက်လက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆုမွန်ကောင်းများ တောင်းခံခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ( ဓာတ်ပုံ - Shwe Mar )
၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၈:၀၅
News ID: 1837437
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment