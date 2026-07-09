နဂျဖ်ဖေအရှ်ရဖ် တွင် အာဇာနည် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ သန့်ရှင်းမွန်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော် အား နောက်ဆုံးဂုဏ်ပြု ပို့ဆောင်ခြင်း (၂) ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်အစောပိုင်းအချိန်များမှစ၍ (၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ရက် ) အီရတ်နိုင်ငံသား သန်းပေါင်းများ စွာသည် အာဇာနည် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ (ရ.ဟ) ၏ ခမ်းနားကြီးကျယ်သော ဈာပနအခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ရန် သန့်ရှင်း မြင့်မြတ်သော နဂျဖ်မြို့ သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၁၈:၅၇
News ID: 1837984
Your Comment