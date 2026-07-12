သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး အာဇာနည် ၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား မရှ်ဟဒ်မြို့တွင် ဈာပနပို့ဆောင်ခြင်း (၂) ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ တော်လှန်ရေးကို ထောက်ခံသော ပြည်သူ သန်းပေါင်းများ စွာတို့ ၏ ကြီးမားခမ်းနားပြီး စိတ်အားထက်သန်စွာ ပါဝင်မှုဖြင့် အာဇာနည် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး နှင့် ၎င်း၏ မိသားစုဝင်များ၏ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ရုပ်ကလာပ်တော် ဈာပနအခမ်းအနားကို မြင့်မြတ်သော မရှ်ဟဒ်မြို့တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1839385
Your Comment