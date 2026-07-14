ရှဟီးဒ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး အား အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ)၏ ရွှေဗိမာန်တော်၌ ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ဖွယ် အခမ်း အနားကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စလာမ်တော်လှန်ရေး အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ကြီး ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ရှဟီးဒ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်အား ဂုဏ်ပြုအောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် သောကြာညတွင် အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ မြင့်မြတ်သော ရွှေဗိမာန်တော်ရှိ ပရမ်ဘာရ် အာဇမ်(ဆွ) ရင်ပြင်၌ ဇေယာရသ်ပြု ဧည့်သည်များနှင့် ဒေသခံ ယုံကြည်သူများ တက်ရောက်ကာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၀
News ID: 1840353
Your Comment