ရှဟီးဒ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်၏ ဂူဗိမာန်တော်သို့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူများ လာရောက်ဖူးမြော် ။ ။ Photos

အဗ်နာ ။ ။ ရှဟီးဒ် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆယက်ဒ် အလီ ခါမေနာအီ နှင့် ၎င်း၏ မိသားစုဝင် ရှဟီးဒ်များ၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ မြင့်မြတ်သော ရွှေဗိမာန်တော်ရှိ ဒါရိုဇ်ဇိက်ရ် ခန်းမ၌ ကျင်းပပြီးနောက်၊ ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် သောကြာနေ့ ညနေပိုင်းမှစ၍ ဝမ်းနည်းပူဆွေးသူများအား ဂူဗိမာန်တော်များ သို့ ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် “အီရန်၏ ရှဟီးဒ်ခေါင်းဆောင်ကြီး ” ကို ချစ်မြတ်နိုးသူ အများအပြားသည် ရှဟီးဒ် တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး ၏ ဂူဗိမာန် တော်သို့ လာရောက်ဖူးမြော်လျက်ရှိကြပါတယ်။
၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၀၀:၂၄
News ID: 1840362
Your Comment