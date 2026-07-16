ရဲဟ်ဗရ်ရှဟီးဒ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အား အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကို တီဟီရန်မြို့ မိုဆွာလာ ခန်းမ၌ ကျင်းပ ။ ။ Photos
အဗ်နာ ။ ။ ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ ၂၀၂၆ခုနှစ် ညနေပိုင်းတွင် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ ၏ ဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် ရဲဟ်ဗရ်ရှဟီးဒ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ အား အောက်မေ့ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားကို တီဟီရန်မြို့ရှိ မိုဆွာလာ ၏ အဓိက ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားသို့ စစ်ဘက်နှင့် အစိုးရအရာရှိများအပြင် တီဟီရန်မြို့သူ ၊ မြို့သားများ လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1841172
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment